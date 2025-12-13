Gallardo señala que en el PSOE "no caben machistas ni abusadores"

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido que en el PSOE "no caben ni los machistas, ni los abusadores, ni los babosos", al tiempo que ha instado a que "si hay algún hombre más" en la formación que haya cometido abuso, pida la baja. "Me da asco que haya en las filas del PSOE hombres que abusen de las mujeres, que las acosen, que acosen a sus compañeras... porque esos no son compañeros míos", ha lamentado el líder de los socialistas en Extremadura en declaraciones a los medios durante su visita, este sábado, al mercadillo de la localidad pacense de Villanueva de la Serena.(Fuente: PSOE)