Los gallegos esperan cerca de 100 días de media para una prueba diagnóstica

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2026. Los datos asistenciales correspondientes al año pasado en Galicia evidencian un incremento de la actividad, con un nuevo máximo histórico en cirugías, pero un incremento de los tiempos de espera medios tanto para operarse como para una primera consulta o para una prueba diagnóstica. En este último caso, los gallegos esperan de media casi 100 días, 10,5 días más que al cierre del año anterior. Así lo reflejan los datos de las listas de espera que se han presentado este jueves en el edifico del Sergas en Santiago de Compostela y que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha vinculado a la huelga de facultativos por el estatuto marco que afectó a los hospitales gallegos en el mes de diciembre y que, previsiblemente, seguirá teniendo influencia este año.