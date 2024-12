La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "respete a los españoles y a su inteligencia" y no nos tome "por tontos" porque "lo que se demostró ayer no es que no hubiera mensajes, sino que han sido borrados, dos cosas muy distintas". Además, ha asegurado que "Pedro Sánchez está poniendo en riesgo nuestra democracia al utilizar las instituciones contra el adversario político".