La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado que los órganos del Congreso no han resuelto los recursos de amparo presentados por el PP durante el trámite parlamentario. "No debiera iniciarse el debate cuando los trámites previos no se han agotado y todavía deben resolverse algunas cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los diputados", ha argumentado la portavoz. (Fuente: Congreso)