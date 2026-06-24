Gamarra reta a Bolaños a no indultar a Ábalos y éste pregunta si el PP ha prometido ya indultos

Madrid, 24 de junio de 2026.
El PP ha retado este miércoles en el Congreso al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a comprometerse a que el Gobierno no va a indultar al exministro socialista José Luis Ábalos ni a ningún dirigente de ese partido que termine condenado por corrupción, a lo que el ministro ha respondido preguntando si el PP ya ha prometido "algún indulto" a algún implicado en causas de corrupción, en velada alusión a Víctor de Aldama, al que los socialistas sitúan en la órbita de Génova.
(Fuente: Congreso)