Publicado 24/06/2026 17:53:08 +02:00CET

Gamarra reta a Bolaños a no indultar a Ábalos y éste pregunta si el PP ha prometido ya indultos

Madrid, 24 de junio de 2026. El PP ha retado este miércoles en el Congreso al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a comprometerse a que el Gobierno no va a indultar al exministro socialista José Luis Ábalos ni a ningún dirigente de ese partido que termine condenado por corrupción, a lo que el ministro ha respondido preguntando si el PP ya ha prometido "algún indulto" a algún implicado en causas de corrupción, en velada alusión a Víctor de Aldama, al que los socialistas sitúan en la órbita de Génova. (Fuente: Congreso)