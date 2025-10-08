Gan Pampols: "El mejor agente sindical es el empresario"

El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha realizado un llamamiento a los empresarios para "sigan siendo ejemplares" y "arriesguen" en la colaboración público-privada, al tiempo que ha resaltado su "papel importantísimo" en la recuperación tras la dana. El mejor agente sindical de una empresa es el empresario, porque si al empresario le va bien, y es un empresario consciente, es el que hace que sus trabajadores estén bien, vivan bien, estén a gusto, disfruten con lo que hacen. Para mí ese es el ejemplo de un buen empresario", ha agregado.