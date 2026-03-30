Los ganaderos de leche cántabros piden a las industrias que "recapaciten"

Meruelo (Cantabria), 30 de marzo de 2026. Los ganaderos de leche cántabros han pedido a las industrias que "recapaciten" ante el anuncio de aplicar bajadas de más de 5 céntimos en el precio de la leche en origen, unas "bajadas temerarias por imposición" que, han advertido, va a "acentuar" el cierre de granjas.Así lo han trasladado en la manifestación de este lunes convocada por las organizaciones agrarias UGAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS, junto con las cooperativas AgroCantabria, Ruiseñada, Comillas, Valles Unidos del Asón, la Federación de Razas Cárnicas y AFCA frente a la Fábrica Leche Celta en Meruelo.