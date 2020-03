Ganador de lotería pide dos millones a un banco por perjuicios

El ganador de un premio de lotería en 2005, Paco Guerrero, ha reclamado a una entidad bancaria en el juicio celebrado en la Ciudad de la Justicia de Castellón la cantidad de dos millones de euros por daños y perjuicios tras denunciar haber sufrido mala praxis del banco donde ingresó más de seis millones en operaciones financieras que él ha asegurado "no entendía". Guerrero ha explicado que al querer recuperar 30.000 euros para una operación en 2009 y fue cuando se dio cuenta del "engaño" sufrido porque "no tenía nada de dinero": "Desde que me tocó en la lotería no me he gastado ni un duro".