Publicado 18/06/2026 16:49:17 +02:00CET

Los ganadores de ‘Cuestión de Ciencia’ visitan las entidades clave del ecosistema científico

Madrid, 18 de junio de 2026. Los estudiantes premiados en 'Cuestión de Ciencia 7.0' han visitado hoy Madrid para conocer de cerca cómo trabajan algunas de las entidades claves del ecosistema científico y medioambiental español. Estas visitas forman parte del reconocimiento otorgado a los ganadores del concurso de monólogos científicos, impulsado por Bayer y Big Van Ciencia, que tiene por objetivo fortalecer la divulgación científica como herramienta de transformación y avance. Dirigido a jóvenes de secundaria, bachillerato y Formación Profesional, este concurso, que ha viajado por todo el país, alcanza ya su séptima edición y ha llegado a más de 10.000 estudiantes. Los tres ganadores de esta edición, procedentes de Almería, Asturias y Cantabria, y seleccionados entre más de un centenar de candidaturas, han podido visitar El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Biodiversidad en la primera jornada. Durante las visitas, se han abordados retos como la agricultura regenerativa, la descarbonización industrial y la terapia génica. La jornada de mañana incluirá un encuentro en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como una visita a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En España, menos del 20% de las matrículas universitarias corresponden a titulaciones STEM. Iniciativas como esta permiten acercar la ciencia a los jóvenes.