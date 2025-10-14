Gandía revisa los colegios tras las fuertes lluvias para reabrir mañana "con total garantías"

La localidad de Gandía (Valencia) está revisando esta jornada los centros escolares tras las fuertes lluvias que azotaron ayer el municipio con el objetivo de reabrir mañana las puertas "con total garantía" para los alumnos y familias. Así lo han indicado el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, quien han destacado que el municipio registró picos de más de 120 litros en el día de ayer. Ayer sí hubo colegio en Gandia y, tras la alerta roja, se acordó una desescalada en los centros progresiva y de forma ordenada. Esta jornada está suspendida la actividad lectiva porque "hoy era un día de evaluar, de reparar, de ayudar a reparar y de, en lo sucesivo, estar al cargo de los bienes públicos o privados que han podido quedar afectados", ha destacado Prieto.