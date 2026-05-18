García (Adelante): "Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 18 de mayo de 2026. El candidato de Adelante Andalucía en las elecciones andaluzas, José Ignacio García, ha manifestado que, "aunque no se ha conseguido el objetivo de echar a las derechas, hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía" porque Adelante "ha llegado para quedarse". En este sentido, ha reivindicado que "Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP" y se ha marcado un próximo reto: "estar en Congreso de los Diputados". (Fuente: Adelante Andalucía)