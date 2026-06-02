García asegura que el incendio en Marismas del Burro no representa peligro ecológico

Palos de la Frontera (Huelva), 2 de junio de 2026. La consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado este martes que "no existe un peligro en una zona de alto valor ecológico" provocado por el incendio en Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, donde los efectivos Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan desde la madrugada de este martes.