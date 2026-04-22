García, convencida de que el decreto "va a suponer un torniquete a la sangría de vivienda"

Madrid, 22 de abril de 2026. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha mostrado optimista de lograr los votos necesarios para aprobar definitivamente el decreto de vivienda y ha asegurado que se han "mantenido las conversaciones en todo momento" con los grupos, sin especificar si eso se extiende a Junts. García ha defendido que esta medida "va a poner un torniquete a la sangría de la vivienda" en España y que se necesitan "muchas más" iniciativas en este campo. (Fuente: Congreso)