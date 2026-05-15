García llama a unir el voto de izquierdas en Adelante para frenar a Moreno

Sevilla, 15 de mayo de 2026. Adelante Andalucía ha cerrado su campaña electoral en Sevilla este viernes con un llamamiento a concentrar en la formación el voto de izquierdas de cara a la cita con las urnas del 17 de mayo. Un mensaje que sus dirigentes han lanzado, una y otra vez, con el firme propósito de que ese "voto útil" pueda "quitar escaños" tanto al PP como a Vox en estos comicios autonómicos y "para borrar la sonrisa al impostor de Moreno". La vivienda y una enfervorizada defensa de los servicios públicos, como la sanidad y la educación, han protagonizado buena parte de esos discursos. (Fuente: Adelante Andalucía)