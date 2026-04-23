García Ortiz define su condena como una "flagrante injusticia"

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2026. El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha definido su condena como una "flagrante injusticia", desde "el punto de vista de un condenado", que "no debe dar pena, sino ganas de cambiar las cosas". García Ortiz se ha pronunciado de este modo durante su intervención en el cierre del acto que vecinos y personalidades de la sociedad compostelana han organizado en la Casa da Luz de Santiago de Compostela, en reconocimiento a su "compromiso y bonhomía" y en el que se ha apelado a "reparar el daño" y "restituir su honor".