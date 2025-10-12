Garriga (Vox) acusa a Sánchez e Illa de llevar Catalunya a la "desnacionalización"

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusado a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Salvador Illa, de llevar Catalunya a la "desnacionalización" ya que, según él, están dispuestos a expulsar a la Guardia Civil de puertos y aeropuertos y a acabar con la Agencia Tributaria.Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa antes de la manifestación por el 12 de Octubre en Barcelona convocada por las entidades Espanya i Catalans Movimiento Cívico y Cataluña Suma por España, y donde ha destacado que es un día para estar "profundamente" orgulloso.