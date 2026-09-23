Un gas pimienta desata la polémica en el Congreso: Expulsión y dependencias precintadas

Madrid, 23 de septiembre de 2026. Un bote de gas pimienta, una expulsión y el Congreso convertido en escenario de un rifirrafe político. La diputada del PP Ana Vázquez ha sacado un bote de gas pimienta durante su intervención ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Lo utiliza para denunciar, según sus palabras, la "situación que viven las mujeres en Ceuta". La respuesta ha llegado desde la Presidencia de la Cámara. Francina Armengol considera que el bote es un arma y ha ordenado a Vázquez abandonar el hemiciclo. Ya fuera, Vázquez califica lo ocurrido de "surrealista" e insiste en que el bote estaba vacío y niega que sea un arma. Y la polémica tiene una segunda escena. La Policía ha tenido que precintar varias dependencias del Congreso tras detectarse gas pimienta en un baño. De hecho, una mujer ha tenido que ser atendida después de sufrir vómitos por el fuerte olor. (Fuente: Europa Press y Congreso)