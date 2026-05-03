Gassiot califica de 'absolutamente impresentable' la intercepción de la Global Sumud Flotilla

Barcelona, 3 de mayo de 2026. Los activistas Jordi Gassiot y Mariona Tasquer han llegado a Barcelona hace pocas horas tras haber sido detenidos y deportados por parte de las fuerzas armadas de Israel. Ambos formaban parte de la Global Sumud Flotilla, que partió el pasado 15 de abril de Barcelona con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Gassiot califica de 'absolutamente impresentable' la intercepción de la Flotilla y reclama a los gobiernos que tomen algún tipo de medida al respecto.