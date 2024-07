Gavira acusa a Moreno de no defender interés de los andaluces al aceptar acogida de menores

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de no defender el interés general de los andaluces cuando "acepta la acogida" de menores migrantes no acompañados en la comunidad autónoma. Ha avisado de que Vox dejará los gobiernos que tiene con PP en casi una decena de municipios andaluces si éstos acogen menores migrantes. En una entrevista con Europa Press, Gavira ha manifestado que esa acogida de menores migrantes supone un "problema" importante en municipios y para muchos andaluces, que cuando lo tienen "cerca, dicen: Aquí no".