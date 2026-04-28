Gavira acusa a Moreno de priorizar su estabilidad y niega que Vox busque sillones

Sevilla, 28 de abril de 2026. El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha afirmado este martes que para su partido "lo más importante es el beneficio de los andaluces y no los sillones" y ha criticado que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "únicamente busca su estabilidad y su comodidad para seguir gestionando la herencia socialista". Gavira ha participado este martes en Sevilla en el desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum' donde ha reiterado que para Vox lo más importante es "la prioridad nacional" y que van a "poner siempre lo nuestro primero".