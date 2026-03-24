Gavira: el Comité Nacional de Vox decidirá el candidato a la Junta "en unos días"

Sevilla, 24 de marzo de 2026. El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este martes que el Comité ejecutivo nacional del partido decidirá en "unos días" qué persona optará a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, y ha insistido en que lo importante es "el mensaje y no el mensajero" y que la "ola de sentido común que está recorriendo España" también llegará a Andalucía, en referencia al crecimiento de la formación en otras comunidades autónomas.