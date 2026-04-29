Gavira: "Moreno cae bien, pero no tiene voluntad para tomar decisiones que necesita Andalucía"

Sevilla, 29 de abril de 2026. El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha manifestado este miércoles que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, es una persona que "cae bien" y "sonríe", pero "le falta la voluntad para poder hacer y tomar las decisiones que hacen falta en Andalucía". Ha señalado que él no se ve con un cargo de "vicepresidente" en la Junta en caso de que se llegara a un escenario de un pacto entre PP y Vox tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, como ha ocurrido en otras comunidades. Así se ha pronunciado Gavira durante su intervención, en Sevilla, en una nueva edición de 'Encuentros SER', con motivo de las elecciones.