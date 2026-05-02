Gavira solicita "apoyo masivo" para "un gobierno que se moje"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 2 de mayo de 2026. El candidato de Vox a la Presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, ha pedido "el apoyo masivo a los andaluces" para "un gobierno valiente, que se moje y que ponga a los andaluces primero", al igual que en otras partes de España "donde ese apoyo ha hecho que cambien de rumbo". "Un gobierno que se meta en líos para sacar a los andaluces de los líos en los que estamos gracias a la administración y que defienda la prioridad nacional, que los andaluces de una vez por todas seamos los primeros de la fila, no los últimos de la cola", ha subrayado.