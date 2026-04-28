Gavira (Vox) afirma que el apagón fue por "la gestión criminal del Gobierno"

Sevilla, 28 de abril de 2026. El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha manifestado este martes que el apagón que se produjo en el país hace un año fue consecuencia de "la gestión criminal del Gobierno de Pedro Sánchez y de las políticas de fanatismo climático que han condenado nuestra soberanía energética". En declaraciones a los medios en Sevilla, Gavira ha afirmado que "un año después del apagón no sabemos qué pasó, el número de fallecidos, ni las consecuencia que trajo y ha traído a los españoles".