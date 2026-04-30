Gavira (Vox): "Salimos a ganar las elecciones y trasladar un mensaje de prioridad nacional"

Sevilla, 30 de abril de 2026. El candidato de Vox a la Presidencia a la Junta, Manuel Gavira, ha afirmado este jueves en Sevilla que desde su partido afrontan las elecciones autonómicas del 17 de mayo con la intención de "ganarlas y trasladar un mensaje de prioridad nacional, de sentido común y de cambio de rumbo en las políticas que hay en Andalucía". "No queremos tener un gobierno en la próxima legislatura en nuestra tierra que mire los problemas de perfil", según ha trasladado Gavira a los medios de comunicación en Sevilla, a unas horas de que comience la campaña electoral.