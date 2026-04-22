Gavira (Vox) urge a aplicar en Andalucía la "prioridad nacional" aprobada en Extremadura

Sevilla, 22 de abril de 2026. El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha urgido este miércoles a aplicar en la comunidad la denominada "prioridad nacional" aprobada en Extremadura, preguntándose si el presidente andaluz, Juanma Moreno, "quiere a Andalucía a la cola". En una atención a medios en la Feria de Abril de Sevilla, Gavira ha defendido este modelo como una de las principales líneas de actuación de su formación y ha señalado que Vox pretende implantarlo en Andalucía en ámbitos como las ayudas sociales y el acceso a la vivienda protegida, estableciendo prioridad para los españoles.