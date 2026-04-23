Gavira (Vox) vincula la "prioridad nacional" con "prosperidad y sentido común" para Andalucía

Sevilla, 23 de abril de 2026. El candidato de Vox a la presidencia a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha incidido este jueves en defender el concepto de "prioridad nacional" incluido en los pactos de gobierno que su partido acaba de suscribir con el PP en Extremadura y Aragón, y ha sostenido que "hace falta" ese elemento para lograr los objetivos de "prosperidad y sentido común" que persigue su formación también para Andalucía. Así lo ha venido a reivindicar el candidato de Vox en una atención a medios en Sevilla que ha comenzado valorando la investidura de María Guardiola (PP) como presidenta de la Junta de Extremadura, y el acuerdo anunciado entre su partido y el PP para investir al 'popular' Jorge Azcón como presidente de Aragón, noticias ambas de este pasado miércoles.