Generalitat espera que Edmundo González asista a recoger el premio de Fundación Broseta

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, confía en que el que fue candidato presidencial y dirigente opositor venezolano, Edmundo González, acuda a València el próximo jueves 15 para recoger el Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta. Edmundo González fue distinguido con este reconocimiento al igual que la líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, quien permanece en el extranjero tras su salida a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz. "La información que tenemos es que no nos han dicho que no vayan a venir. Por tanto, contamos con su presencia", ha manifestado Pérez Llorca este miércoles por la tarde en una comparecencia en el Ayuntamiento de València tras una reunión con la alcaldesa, Mª José Catalá.