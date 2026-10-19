Generalitat prepara orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y norte de Alicante

Valencia, 19 de octubre de 2026. La Generalitat Valenciana prepara una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ante la emergencia declarada por las lluvias que deja la dana Adam, según ha anunciado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, a primera hora de este lunes desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). El responsable autonómico ha insistido en que, tal y como recoge el mensaje ES-Alert remitido durante la mañana a estas zonas, se ha pedido a la población que permanezca en sus casas. "Las personas no pueden circular, no hay que desplazarse. Tienen que seguir en todo momento las recomendaciones que se están dando desde Emergencias", ha recalcado, en declaraciones a los medios. (Fuente: @GVAEmergencias)