Gernika conmemora el 89° aniversario del bombardeo

Bilbao, 26 de abril de 2026. La villa foral de Gernika, que recuerda con actos a lo largo de toda la jornada, el 89 aniversario del bombardeo de la villa, ha inaugurado por la mañana una escultura de hierro que la declara 'Lugar de Memoria'. Los primeros actos de la jornada, con la inauguración de la escultura y el homenaje al periodista George L. Steer han contado con la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática Fernando Martínez, la delegada del Gobierno en el País Vasco Marisol Garmendia, el presidente del PNV Aitor Esteban, el alcalde de Gernika José María Gorroño, junto a los embajadores de Bosnia y Herzegovina, Azerbaiyán y Armenia, el líder de EH Bildu Pello Otxandiano así como representantes de Global Summit Flotilla.