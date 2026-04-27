Gernika homenajea a su alcalde durante el bombardeo José Labauria

Bilbao, 27 de abril de 2026. Imágenes de la localidad de Gernika - Lumo (Bizkaia), que ha rendido homenaje en la mañana de este sábado al que fuera su alcalde durante el bombardeo de la villa en 1937 José de Labauria, considerado figura relevante en la denuncia internacional de la masacre que este domingo cumplirá su 89 aniversario. En el aniversario han tomado parte el alcalde de Gernika-Lumo José María Gorroño y las supervivientes del bombardeo Mari Carmen Aguirre y Crucita Etxabe, quienes han depositado sendos ramos de flores en homenaje al alcalde Labauria y a los gudaris del Ejército Vasco que lucharon en la Guerra Civil.