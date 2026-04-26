Gernika recuerda 89 años después a las víctimas del bombardeo con una ofrenda en el cementerio

Bilbao, 26 de abril de 2026. La villa de Gernika-Lumo ha rendido homenaje este domingo a las víctimas del bombardeo y sus familiares con motivo del 89 aniversario del ataque que llevaron a cabo los sublevados con el apoyo de potencias extranjeras como la Legión Cóndor y la aviación italiana. El acto central ha tenido lugar, como tradicionalmente, en el Cementerio de Zallo, donde se han dado cita numerosas personalidades políticas e institucionales. La ceremonia ha dado comienzo a las 16.30 horas y ha estado encabezada por el alcalde, José María Gorroño, que ha estado acompañado del lehendakari, Imanol Pradales, la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe. En orden la ofrenda floral ha iniciado con el alcalde de Gernika-Lumo en representación del Ayuntamiento; seguida del lehendakari, Imanol Pradales; la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería; la diputada general de Bizkaia; la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui; el secretario de Estado de Memoria Histórica, Fernando Martínez; el embajador de Azerbaiyán, Ramiz Hasanov; el embajador de Armenia, Sos Avetisyan; representantes de la Global Sumud Flotilla; la presidenta de la Fundación Sabino Arana, Arantxa Tapia; la presidenta de la Fundación Ramón Rubial, Eider Gardiazabal; y representantes de Gernika Gogoratuz, Gernika Zaharra y la Asociación Cultural Vasco Alemana Gernika. Además, han sido recibidos con aplausos en la ofrenda el hijo del periodista de guerra George L. Steer, George Barton Steer, y los supervivientes del bombardeo, que también han depositado una corona.