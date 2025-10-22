Una gestión eficiente de la sangre permitiría ahorrar hasta 16 millones de euros al año

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la implementación de programas de gestión eficiente de la sangre (PBM) en los hospitales permitiría ahorrar hasta 16 millones de euros al año en costes de transfusiones. Esta ha sido una de las conclusiones de un encuentro organizado por Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), en colaboración con CSL.En el encuentro, que ha reunido a autoridades sanitarias, parlamentarios y profesionales de la salud, se ha analizado no solo las conclusiones del informe de la OMS, sino también el grado de implementación en los hospitales españoles, gracias a programas que llevan ya años de recorrido como el MAPBM.La importancia de estos programas reside en que priorizan las medidas preventivas.Más de 3.000 millones de personas en el mundo presentan deficiencias relacionadas con la salud de la sangre, como anemia o trastornos hemorrágicos, de ahí la importancia de los programas PBM.