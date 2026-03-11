Girona se convertirá en abril en la capital de la neurociencia educativa

Barcelona, 11 de marzo de 2026. Girona se convertirá el 17 y 18 de abril en la capital de la neurociencia educativa. La Escuela Montessori Palau Girona, conocida por aplicar la metodología Montessori basada en el ritmo de aprendizaje de cada alumno, la curiosidad y la autonomía, ha presentado hoy el VI Seminario Internacional sobre Neurociencia y Educación. El certamen reúne cada dos años a los mejores especialistas en neurociencia y educación del mundo. La presentación realizada hoy en el Montessori Palau Girona ha contado con la participación de Gustavo Deco, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, y ponente en el Seminario sobre neurociencia y educación de este año. Deco ha presentado el nuevo mapa cerebral realizado conjuntamente con la Universidad de Oxford y que permite saber cómo funciona y se desarrolla el cerebro en los niños y adolescentes. Otro de los asistentes al certamen será el catedrático de Neuroeducación de la Universitat de Barcelona, David Bueno, que abordará el impacto de las artes, como la pintura o la música, en el desarrollo emocional y cognitivo. Bajo el título "¿Dónde nace el deseo de aprender?", el Seminario sobre Neurociencia y Educación está dirigido a familias, profesores, estudiantes, pedagogos y profesionales de la enseñanza, y centrará el debate en cómo funciona el aprendizaje desde la perspectiva del cerebro.