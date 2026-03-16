Gobierno andaluz aprobará este miércoles las ayudas a pymes y autónomos afectados por borrascas

Sevilla, 16 de marzo de 2026. El Consejo de Gobierno andaluz celebrará el próximo miércoles, 18 de marzo, su habitual reunión semanal en Huelva, y allí va a aprobar las ayudas diseñadas por la Junta para trabajadores autónomos y pymes afectados por el 'tren de borrascas' que asoló a Andalucía entre los pasados meses de enero y febrero. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, este lunes durante su intervención en el acto de inauguración del Foro Económico organizado por el diario digital 'El Español' en Sevilla, donde ha subrayado que dicha sucesión de temporales fue un episodio meteorológico que no se había visto "nunca" antes en la historia de la comunidad autónoma andaluza.