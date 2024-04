Gobierno andaluz critica "oscurantismo" en la negociación con Gibraltar y acuerdos marítimos

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha insistido en criticar el "oscurantismo" en relación con las negociaciones con Gibraltar, donde "desde hace año y medio la Junta de Andalucía no recibe ninguna información de qué está ocurriendo con las negociaciones". Asimismo, ha advertido de que "se habla de la vía terrestre, de la vía aérea, pero de lo que no se habla nada es de la vía marítima".En declaraciones a los periodistas en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Sanz ha incidido en que la Junta "quiere que haya acuerdo, pero no cualquier acuerdo". "No podemos estar de acuerdo si se excluyen los intereses del puerto de Algeciras, que puedan favorecer un dumping en tasas o que no existan garantías respecto a los riesgos que pueden existir, porque no se sabe los acuerdos que se están alcanzando en los asuntos marítimos para el Campo de Gibraltar", ha subrayado.

Leer más acerca de: Junta de Andalucía

Gibraltar