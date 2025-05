La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado que Aragón no ha enviado el dato de menores no acompañados en su sistema de acogida, cuyo plazo acabó este martes. "Han optado por la insumición a la ley, no ha remitido los datos y al recurso que interpusimos ante el TC, ahora interpondremos un contencioso administrativo por el incumplimiento de la ley", ha anunciado. (Fuente: Congreso)