El Gobierno apela a la lealtad institucional con la Junta para demoler el Algarrobico

Almería, 22 de junio de 2026. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha apelado este lunes a la "lealtad institucional" entre la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que actúa en esta materia a través de Costas, ante la reunión que la comisión mixta de seguimiento celebrará este martes para abordar de nuevo el futuro del Algarrobico, en Carboneras (Almería), con la licencia de obras aún vigente y el reparto de los costes de la demolición pendiente de actualización.