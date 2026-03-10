El Gobierno aprueba 2.559 millones para la convocatoria de becas 2026-27

Madrid, 10 de marzo de 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de los Ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes y Ciencia, Innovación y Universidades, el real decreto que regula los umbrales económicos y las cuantías de las convocatorias de becas para el curso 2026-2027 con una inversión de 2.559 millones de euros, lo que supone una dotación de 15 millones más que la destinada para este curso (2.544 millones), es decir, un 0,5% más, aunque un 83% más de lo que se invirtió en 2018 (1.399 millones). (Fuente: La Moncloa)