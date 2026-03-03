El Gobierno aprueba el Estatuto del Becario, que recoge multas de hasta 225.000 euros

Madrid, 3 de marzo de 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmara y presentara esta norma con los sindicatos. "Es una norma que es muy controvertida porque lucha contra la precariedad y, cuando se lucha contra la precariedad, hay fuelles que se resisten en mucho lugares", ha advertido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Fuente: La Moncloa)