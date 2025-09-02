El Gobierno aprueba la hoja de ruta del pacto de Estado contra el cambio climático

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la hoja de ruta del pacto de Estado contra la emergencia climática que incluye diez compromisos de todas las administraciones. "Ahora es el momento de dialogar, de contar con aportaciones de las fuerzas políticas y de la sociedad civil. Es un pacto de Estado donde queremos contar con el apoyo político pero también social. Es el momento ahora de escuchar", ha señalado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, en rueda de prensa.(Fuente: La Moncloa)