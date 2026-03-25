Gobierno de Aragón declara de interés general el plan de consolidación de AWS en la Comunidad

Zaragoza, 25 de marzo de 2026. El Gobierno de Aragón ha aprobado, en un Consejo de Gobierno celebrado este miércoles, la Declaración de Inversión de Interés Autonómico con Interés General (DIGA) del plan de consolidación de Amazon Web Services (AWS) en la Comunidad, que supone una inversión total de 33.700 millones de euros que tendrán impacto en las tres provincias aragonesas, después de que la compañía anunciara el pasado 2 de marzo que aumentaba la cifra en 18.000 millones, con el objetivo de reforzar su infraestructura de centros de datos e inteligencia artificial (IA).