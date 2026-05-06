El Gobierno asegura que atenderá a los pasajeros y que hay "contacto continuo" con Canarias

Sevilla, 6 de mayo de 2026. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo atenderá a los pasajeros del crucero MV Hondius, del que ha sido evacuados tres pacientes sospechosos de hantavirus, "con todas las garantías" y ha confirmado que hay "contacto continuo" con Canarias, comunidad autónoma en la que fondeará finalmente el barco. En declaraciones a los medios tras presentar a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el ciclo electoral organizado por Europa Press, Cuerpo ha subrayado que "las autoridades españolas están en contacto continuo y en colaboración con las autoridades internacionales, las sanitarias desde luego, para ser capaces de hacerlo con todas las garantías".