El Gobierno asegura que España "tiene seguridad y garantía de suministro" de queroseno

Sevilla, 6 de mayo de 2026. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado este miércoles que "desde España, ahora mismo, tenemos seguridad y garantía en el suministro de queroseno" --combustible para los aviones-- aunque ha reconocido que está "muy vigilante" por el "posible impacto que pueda tener sobre la temporada turística", especialmente en zonas como Andalucía. En declaraciones a los medios con motivo de su presentación de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el ciclo electoral organizado por Europa Press, el vicepresidente primero ha señalado que los ministros de Economía de la Unión Europea están abordando esta cuestión, a la que hay que buscar, en palabras de Carlos Cuerpo, "una solución conjunta".