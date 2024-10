Gobierno asturiano ve una "irresponsabilidad" que Ayuso no acuda a la reunión con Sánchez

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, se ha referido este miércoles a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir a la reunión con Pedro Sánchez a Moncloa, y ha indicado que le parece "una irresponsabilidad gravísima impropia de alguien que es la presidenta de una comunidad autónoma"."Me parece una irresponsabilidad porque no está velando por el interés general de su comunidad, sino que está tomando una actitud personal que no procede cuando se lleva a cabo una responsabilidad institucional como la suya", ha dicho Peláez.