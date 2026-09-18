El Gobierno calcula que quedan en Ceuta unos 10.000 inmigrantes, más de 3.000 en las calles

Ceuta, 18 de septiembre de 2026. El Gobierno calcula que todavía quedan en Ceuta unos diez mil inmigrantes en situación irregular. De ellos, alrededor de seis mil están alojados en los recursos habilitados por las administraciones. Pero entre tres mil y cuatro mil siguen en las calles, los montes y las playas de la ciudad. Son las últimas cifras que maneja el Ejecutivo a partir de la información de los agentes desplegados sobre el terreno. Una estimación que duplica las cifras que hasta ahora había dado el ministro del Interior. Fernando Grande-Marlaska hablaba a mediados de agosto de unos cinco mil inmigrantes en Ceuta, después de la entrada masiva de alrededor de 80.000 personas. (Fuente: Europa Press y Moncloa)