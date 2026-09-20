Gobierno central dará continuidad al Hub Audiovisual a través del fondo España Crece

Bilbao, 20 de septiembre de 2026. El Gobierno central dará continuidad al Hub Audiovisual a través del fondo soberano España Crece, según ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, porque "cuando una política pública funciona, hay que mantenerla sin 'deadline'". López ha intervenido este domingo en el Spain Audiovisual Hub, celebrado en el marco del 74 Festival Internacional de San Sebastián bajo el título 'El nuevo guion audiovisual en Europa', donde ha anunciado que el Hub Audiovisual tendrá continuidad a través del Fondo España Crece.