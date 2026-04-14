El Gobierno central reconoce a Eibar como 'Lugar de Memoria Democrática'

Eibar (Gipuzkoa), 14 de abril de 2026. El Gobierno central ha calificado a la ciudad guipuzcoana de Eibar, primera localidad donde se proclamó la II República española el 14 de abril de 1931 y reconocida como Lugar de Memoria Democrática. Bustinduy ha participado en el acto institucional organizado por el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Eibar en la plaza Unzaga de esta localidad, ante el Palacio Consistorial eibarrés, con motivo de la designación de este municipio como Lugar de Memoria Democrática. En el Consistorio se ha descubierto una placa conmemorativa que señala como Lugar de Memoria Democrática a la Villa armera, reconocimiento que fue publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado. Allí ha explicado que el primo de su bisabuelo, Gregorio Bustinduy, fue uno de los concejales de la localidad guipuzcoana que firmó el acta de proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.