El Gobierno declara 'zona catastrófica' por incendios y danas

El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión de este martes la declaración de "zonas afectadas por emergencia" territorios correspondientes a 16 de las 17 comunidades autónomas, con la única excepción del País Vasco. Se trata de emergencias ocurridas entre el 23 de junio y el 25 de agosto provocadas por 113 incendios y cinco territorios afectados por fuertes lluvias a finales del mes de junio. La declaración de emergencia se produce sin tener conocimiento aún de los daños provocados por los incendios. Y, en este sentido, Marlaska ha destacado la importancia de abrir el mecanismo de ayuda para los damnificados "cuanto antes "(Fuente: Europa Press / Moncloa / Ministerio de Defensa)