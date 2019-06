Publicado 13/06/2019 16:10:21 CET

El Gobierno de Duque no se plantea modificar el acuerdo de paz con las FARC, "de ninguna manera", según ha confirmado el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos. También descarta una posible vuelta a las armas pese a la matanza de ex guerrilleros. Según datos del Gobierno, desde la entrada en vigor del acuerdo de paz, un total de 133 ex combatientes han sido asesinados, algo que la FARC ha considerado una "traición" del Estado, que, dicen, debe protegerlos.